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Сегодня, 17:04

Балахнин рассказал об ожиданиях от противостояния «Баварии» и «Реала» в Лиге чемпионов

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экс-тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился ожиданиями от матчей «Реала» против «Баварии» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Конечно, Лига чемпионов — это особый турнир, не связанный с национальными чемпионатами. Но тем не менее, результаты «Баварии» в Бундеслиги говорят о том, что в команде не все отлажено. А «Реал» я бы назвал машиной для побед в Лиге чемпионов. Поэтому интересно будет наблюдать за борьбой этих соперников», — цитирует Балахнина Vprognoze.ru.

«Бавария» 30 апреля дома примет «Реал» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Начало — в 22.00 по московскому времени. Ответная игра пройдет в Мадриде 8 мая.

Источник: Vprognoze.ru
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Реал
Сергей Балахнин
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