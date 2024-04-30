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«Бавария» — «Реал»: началась трансляция матча Лиги чемпионов

Началась трансляция матча 1/2 финала Лиги чемпионов «Бавария — «Реал»
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Трофей Лиги чемпионов на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене, Германия.
Фото AFP

«Бавария» принимает «Реал» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов во вторник, 30 апреля. Встреча проходит на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене, Германия. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию полуфинала Лиги чемпионов. Ключевые события матча «Бавария» — «Реал» доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ».

Трансляцию встречи Лиги чемпионов бесплатно показывают на телеканале «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru. Также следить за играми Лиги чемпионов можно на платформах «Кинопоиск» и Okko.

«Бавария» и «Реал» не встречались в Лиге чемпионов с 2018 года. Тогда мадридцы победили мюнхенцев в полуфинале Лиги чемпионов (2:2 — дома, 2:1 — в гостях).

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

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