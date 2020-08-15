Жерар Пике: «Барселона» достигла дна. Это позор»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал разгромное поражение своей команды от «Баварии» (2:8) в матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

«Мы достигли дна. Если мне нужно уйти, чтобы в команде появилась новая кровь, я уйду. В Европе мы не соревнуемся, и в чемпионате Испании все закончилось. Это больше нельзя скрывать. Это позор, больше я ничего не могу сказать. Такое происходит не в первый и не во второй раз. Клуб нуждается в переменах на всех уровнях», — приводит слова Пике Marca.