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В Италии «Зенит» назвали самым ярким российским клубом в истории

20:32
La Stampa.
La Stampa.
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В преддверии матча Лиги чемпионов «Зенит» — «Ювентус» ведущая туринская газета La Stampa взяла интервью у тренера питерцев по физподготовке Андреа Сканавино.

Автор Паоло Аккассато не ограничился при этом прямой речью, особо подчеркнув, что «Старая синьора» приехала не просто в один из красивейших городов Европы и в культурную столицу России — журналист назвал сине-бело-голубых «самым, безусловно, ярким на сегодня российским клубом, единственным в истории советско-российского футбола, который собрал все титулы внутри страны и добавил к ним два европейских трофея».

Позитивный тон заметки именно в этом издании следует подчеркнуть особо, так как La Stampa в 2020 году неоднократно позволяла себе враждебные выпады в адрес РФ.

Зенит — Ювентус

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Георгий Кудинов все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 19 и 20 октября, 3-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Ювентус» и другие игры