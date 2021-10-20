В Италии «Зенит» назвали самым ярким российским клубом в истории

В преддверии матча Лиги чемпионов «Зенит» — «Ювентус» ведущая туринская газета La Stampa взяла интервью у тренера питерцев по физподготовке Андреа Сканавино.

Автор Паоло Аккассато не ограничился при этом прямой речью, особо подчеркнув, что «Старая синьора» приехала не просто в один из красивейших городов Европы и в культурную столицу России — журналист назвал сине-бело-голубых «самым, безусловно, ярким на сегодня российским клубом, единственным в истории советско-российского футбола, который собрал все титулы внутри страны и добавил к ним два европейских трофея».

Позитивный тон заметки именно в этом издании следует подчеркнуть особо, так как La Stampa в 2020 году неоднократно позволяла себе враждебные выпады в адрес РФ.