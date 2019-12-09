«Зенит» вылетел в Лиссабон на матч с «Бенфикой»

«Зенит» в своем Twitter сообщил, что команда отправилась в Лиссабон на матч группового турнира Лиги чемпионов против «Бенфики».

Напомним, что от результата этой встречи зависит участие петербургского клуба в еврокубках весной. Сейчас российская команда занимает второе место в группе G с 7 баллами в активе. У лидера «Лейпцига» — 10 очков, у «Лиона» — 7, а «Бенфика» идет на последнем месте с 4 баллами.

Матч «Бенфика» — «Зенит» состоится 10 декабря, начало — в 23.00 (мск). «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи

Лига чемпионов: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр