«Зенит» потерпел третье подряд поражение в Англии

В матче первого тура Лиги чемпионов «Зенит» в Лондоне уступил «Челси» (0:1). Это поражение стало для питерцев третьим подряд в гостевых встречах с английскими командами. Предыдущие две неудачи случились в Ливерпуле. В 2007 году питерцы оказались слабее «Эвертона», а в 2013-м — «Ливерпуля». Зато в активе сине-бело-голубых есть редкий для наших команд гостевой успех в Англии. В полуфинале Кубка Интертото-2000 «Зенит» благодаря дублю Дениса Угарова и голу Евгения Тарасова разгромил «Брэдфорд» — 3:0.

Гостевые матчи «Зенита» против английских команд

Дата Турнир Стадия Матчи Голы 02.08.2000 Кубок Интертото 1/2 финала Брэдфорд — 3:0 Угаров-2, Тарасов 03.11.2005 Кубок УЕФА Групповой турнир Болтон — 0:0 - 05.12.2007 Кубок УЕФА Групповой турнир Эвертон — 0:1 Кэйхилл 21.02.2013 Лига Европы 1/16 финала Ливерпуль — 1:3 Халк — Луис Суарес-2, Аллен 14.09.2021 Лига чемпионов Гр.турнир Челси — 0:1 Лукаку

Итого: +1=1-3, мячи 4-5.