«Зенит» потерпел третье подряд поражение в Англии
В матче первого тура Лиги чемпионов «Зенит» в Лондоне уступил «Челси» (0:1). Это поражение стало для питерцев третьим подряд в гостевых встречах с английскими командами. Предыдущие две неудачи случились в Ливерпуле. В 2007 году питерцы оказались слабее «Эвертона», а в 2013-м — «Ливерпуля». Зато в активе сине-бело-голубых есть редкий для наших команд гостевой успех в Англии. В полуфинале Кубка Интертото-2000 «Зенит» благодаря дублю Дениса Угарова и голу Евгения Тарасова разгромил «Брэдфорд» — 3:0.
Гостевые матчи «Зенита» против английских команд
|
Дата
|
Турнир
|
Стадия
|
Матчи
|
Голы
|
02.08.2000
|
Кубок Интертото
|
1/2 финала
|
Брэдфорд — 3:0
|
Угаров-2, Тарасов
|
03.11.2005
|
Кубок УЕФА
|
Групповой турнир
|
Болтон — 0:0
|
-
|
05.12.2007
|
Кубок УЕФА
|
Групповой турнир
|
Эвертон — 0:1
|
Кэйхилл
|
21.02.2013
|
Лига Европы
|
1/16 финала
|
Ливерпуль — 1:3
|
Халк — Луис Суарес-2, Аллен
|
14.09.2021
|
Лига чемпионов
|
Гр.турнир
|
Челси — 0:1
|
Лукаку
Итого: +1=1-3, мячи 4-5.
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