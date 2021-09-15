Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«Зенит» потерпел третье подряд поражение в Англии

01:24
Теги:

В матче первого тура Лиги чемпионов «Зенит» в Лондоне уступил «Челси» (0:1). Это поражение стало для питерцев третьим подряд в гостевых встречах с английскими командами. Предыдущие две неудачи случились в Ливерпуле. В 2007 году питерцы оказались слабее «Эвертона», а в 2013-м — «Ливерпуля». Зато в активе сине-бело-голубых есть редкий для наших команд гостевой успех в Англии. В полуфинале Кубка Интертото-2000 «Зенит» благодаря дублю Дениса Угарова и голу Евгения Тарасова разгромил «Брэдфорд» — 3:0.

Гостевые матчи «Зенита» против английских команд

Дата

Турнир

Стадия

Матчи

Голы

02.08.2000

Кубок Интертото

1/2 финала

Брэдфорд — 3:0

Угаров-2, Тарасов

03.11.2005

Кубок УЕФА

Групповой турнир

Болтон — 0:0

-

05.12.2007

Кубок УЕФА

Групповой турнир

Эвертон — 0:1

Кэйхилл

21.02.2013

Лига Европы

1/16 финала

Ливерпуль — 1:3

Халк — Луис Суарес-2, Аллен

14.09.2021

Лига чемпионов

Гр.турнир

Челси — 0:1

Лукаку

Итого: +1=1-3, мячи 4-5.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Кирилл Бурдаков все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Не все футболисты «Зенита» встали на колено перед матчем Лиги чемпионов с «Челси»
Киев напомнил Европе о возможности перекрыть поставки газа
Задержанный после побега из изолятора Мавриди провел ночь в здании СК
К чему снится бывший парень по соннику: толкование снов
«Готовься — в следующей игре тоже встанешь в ворота». 25 лет знаменитому сейву Тихонова
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 1-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Челси» — «Зенит» и другие игры