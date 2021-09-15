Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о тактике на матч Лиги чемпионов против «Челси» (0:1).

— Схема в три центральных — разовая акция?

— Мы должны исходить из наших возможностей, из сильных качеств команды соперника. Мы перед каждым матчем будем решать, как играть. Эту схему как основную не рассматривали. Скорее это авральный вариант из-за изменений в нашем составе.

— Впервые за долгое время «Зенит» сыграл перед полными трибунами. Команда еще не отвыкла от такого?

— Многие футболисты играли в Лиге чемпионов, на таких стадионах. Конечно, играть при болельщиках здорово. Футбол — это праздник, от Лиги чемпионов получаешь удовольствие. Спасибо болельщикам «Челси» и нашим за поддержку. Участвуя в Лиге чемпионов, хочется еще и набирать больше очков. В остальном ощущения самые приятные.

Единственный мяч в этой игре забил Ромелу Лукаку.