Массимилиано Аллегри: «Для «Ювентуса» было важно не пропустить»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над «Мальме» (3:0) в матче Лиги чемпионов.

«Это нормально, что было немного больше давления после тех матчей, которые мы сыграли, - цитирует специалиста Bianconeri Zone. - Это была хорошая игра. Нам нужно прибавлять. Мы должны быть сбалансированными как после побед, так и после поражений.

Сегодня важно было не пропустить, это придало нам спокойствия. Щенсны сыграл хорошо. Мы должны ставить перед собой цели, а там посмотрим, чем это закончится. Этот матч придаст нам уверенности.

Перед Лигой чемпионов всегда есть ожидания, особенно после трех игр, в которых мы не добились хорошего результата. Ребята хорошо сыграли с технической точки зрения. В некоторых эпизодах мы могли сыграть лучше».

В составе победителей отличились Алекс Сандру, Пауло Дибала (с пенальти) и Аьваро Мората.