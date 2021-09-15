Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Массимилиано Аллегри: «Для «Ювентуса» было важно не пропустить»

01:25
Теги:

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над «Мальме» (3:0) в матче Лиги чемпионов.

«Это нормально, что было немного больше давления после тех матчей, которые мы сыграли, - цитирует специалиста Bianconeri Zone. - Это была хорошая игра. Нам нужно прибавлять. Мы должны быть сбалансированными как после побед, так и после поражений.

Сегодня важно было не пропустить, это придало нам спокойствия. Щенсны сыграл хорошо. Мы должны ставить перед собой цели, а там посмотрим, чем это закончится. Этот матч придаст нам уверенности.

Перед Лигой чемпионов всегда есть ожидания, особенно после трех игр, в которых мы не добились хорошего результата. Ребята хорошо сыграли с технической точки зрения. В некоторых эпизодах мы могли сыграть лучше».

В составе победителей отличились Алекс Сандру, Пауло Дибала (с пенальти) и Аьваро Мората.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Читайте также

Роналду снова забил, повторил рекорд и помог девушке-стюарду. Но «МЮ» погубили удаление и дикая ошибка Лингарда
Кто такой Алексей Завгородний, похищенный убийцей Маргулова
Стая бродячих собак в клочья разорвала авто, пытаясь достать кота
Задержанный после побега из изолятора Мавриди провел ночь в здании СК
«Готовься — в следующей игре тоже встанешь в ворота». 25 лет знаменитому сейву Тихонова
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 1-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Челси» — «Зенит» и другие игры