«Зенит» обыгрывает «Челси» после первого тайма

«Зенит» обыгрывает «Челси» по итогам первого тайма матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Питерцы ведут со счетом 2:1.

Лондонцы открыли счет уже на 2-й минуте. Отличился нападающий Тимо Вернер.

Но в концовке тайма хозяева смогли перевернуть ход встречи. С разницей в несколько минут голами отметились полузащитник Клаудиньо и нападающий Сердар Азмун.