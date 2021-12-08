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«Зенит» обыгрывает «Челси» после первого тайма

21:31
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«Зенит» обыгрывает «Челси» по итогам первого тайма матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Питерцы ведут со счетом 2:1.

Лондонцы открыли счет уже на 2-й минуте. Отличился нападающий Тимо Вернер.

Но в концовке тайма хозяева смогли перевернуть ход встречи. С разницей в несколько минут голами отметились полузащитник Клаудиньо и нападающий Сердар Азмун.

Лига чемпионов. Группа H
08 дек, 20:45. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Челси

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 7 и 8 декабря, 6-й тур, расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Челси», «Бавария» — «Барселона», «Реал» — «Интер» и другие игры, новости и обзоры