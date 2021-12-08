Нападающий «Зенита» Сердар Азмун вывел питерцев вперед в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси». Форвард отличился на 42-й минуте.

26-летний иранский футболист уверенно реализовал выход один на один.

Судьи проверяли голевой момент на возможный офсайд, но ВАР подтвердил верность взятия ворот.

Счет после первого тайма — 2:1 в пользу команды Сергея Семака. В составе английской команды гол забил Тимо Вернер, у сине-бело-голубых отметился забитым мячом Клаудиньо.