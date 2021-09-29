Защитник «Мальме» Анел Ахмедходжич получил красную карточку в начале второго тайма матча группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита».

Он сыграл рукой и лишил соперника шанса выйти один на один с голкипером. Сначала главный арбитр встречи Анастасиос Сидиропулос показал Ахмедходжичу желтую карточку, но после подсказки ВАР поменял свое решение и удалил футболиста.