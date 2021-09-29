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«Зенит» — «Мальме»: защитник шведов удален с поля после подсказки ВАР

20:56
«Зенит» — «Мальме»: удаление Анела Ахмедходжича. Фото ФК «Зенит»
«Зенит» — «Мальме»: удаление Анела Ахмедходжича. Фото ФК «Зенит»
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Защитник «Мальме» Анел Ахмедходжич получил красную карточку в начале второго тайма матча группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита».

Он сыграл рукой и лишил соперника шанса выйти один на один с голкипером. Сначала главный арбитр встречи Анастасиос Сидиропулос показал Ахмедходжичу желтую карточку, но после подсказки ВАР поменял свое решение и удалил футболиста.

Зенит — Мальме

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Иван Шитик все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 28 и 29 сентября, 2-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Мальме», «ПСЖ» — «Манчестер Сити» и другие игры