«Зенит» — «Мальме»: защитник шведов удален с поля после подсказки ВАР
20:56
Защитник «Мальме» Анел Ахмедходжич получил красную карточку в начале второго тайма матча группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита».
Он сыграл рукой и лишил соперника шанса выйти один на один с голкипером. Сначала главный арбитр встречи Анастасиос Сидиропулос показал Ахмедходжичу желтую карточку, но после подсказки ВАР поменял свое решение и удалил футболиста.
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