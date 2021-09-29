«Зенит» — «Мальме»: Кузяев увеличил преимущество хозяев в начале второго тайма
20:51
Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев забил гол в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме». Он увеличил преимущество хозяев в начале второго тайма — 2:0.
Кузяев откликнулся на навес и головой переправил мяч в ворота шведов. Отметим, что голевой пас сделал защитник Ярослав Ракицкий.
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