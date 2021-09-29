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«Зенит» — «Мальме»: Кузяев увеличил преимущество хозяев в начале второго тайма

20:51
«Зенит» — «Мальме»: Кузяев забил второй гол. Фото ФК «Зенит»
«Зенит» — «Мальме»: Кузяев забил второй гол. Фото ФК «Зенит»
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Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев забил гол в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме». Он увеличил преимущество хозяев в начале второго тайма — 2:0.

Кузяев откликнулся на навес и головой переправил мяч в ворота шведов. Отметим, что голевой пас сделал защитник Ярослав Ракицкий.

Зенит — Мальме

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 28 и 29 сентября, 2-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Мальме», «ПСЖ» — «Манчестер Сити» и другие игры