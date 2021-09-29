Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев забил гол в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме». Он увеличил преимущество хозяев в начале второго тайма — 2:0.

Кузяев откликнулся на навес и головой переправил мяч в ворота шведов. Отметим, что голевой пас сделал защитник Ярослав Ракицкий.