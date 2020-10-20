«Зенит» — «Брюгге»: Дзюба, Азмун и Дриусси выйдут в стартовом составе
19:15
Стали известны составы на матч 1-го тура Лиги чемпионов, в котором «Зенит» принимает «Брюгге». Питерский клуб начнет игру с тремя форвардами — Себастьяном Дриусси, Сердаром Азмуном и Артемом Дзюбой.
«Зенит»: Кержаков — Караваев, Ловрен, Ракицкий, Круговой — Барриос, Оздоев, Кузяев — Дриусси, Дзюба, Азмун.
Запасные: Лунев, Васютин, Прохин, Сутормин, Вендел, Ерохин, Мусаев, Шамкин, Мостовой.
«Брюгге»: Хорват, Соболь, Мешель, Рикка, Ритс, Формер, Ванакен, Де Кателаре, Диатта, Деннис.
Запасные: Шинтон, Ламменс, Фуакала, ван дер Бремпт, Баланта, ван ден Кейбас, Ланг, Окереке, Баджи, Баэтен.
Матч начнется в 19.55 (мск).
Опрос
проголосовало: 2669Все опросы
Кто главный фаворит Лиги чемпионов-2020/21?
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1-й тур
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...