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«Зенит» — «Брюгге»: Дзюба, Азмун и Дриусси выйдут в стартовом составе

19:15
«Зенит» празднует гол в ворота «Лейпцига» в прошлогодней Лиге чемпионов. Фото ФК «Зенит»
«Зенит» празднует гол в ворота «Лейпцига» в прошлогодней Лиге чемпионов. Фото ФК «Зенит»
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Стали известны составы на матч 1-го тура Лиги чемпионов, в котором «Зенит» принимает «Брюгге». Питерский клуб начнет игру с тремя форвардами — Себастьяном Дриусси, Сердаром Азмуном и Артемом Дзюбой.

«Зенит»: Кержаков — Караваев, Ловрен, Ракицкий, Круговой — Барриос, Оздоев, Кузяев — Дриусси, Дзюба, Азмун.

Запасные: Лунев, Васютин, Прохин, Сутормин, Вендел, Ерохин, Мусаев, Шамкин, Мостовой.

«Брюгге»: Хорват, Соболь, Мешель, Рикка, Ритс, Формер, Ванакен, Де Кателаре, Диатта, Деннис.

Запасные: Шинтон, Ламменс, Фуакала, ван дер Бремпт, Баланта, ван ден Кейбас, Ланг, Окереке, Баджи, Баэтен.

Матч начнется в 19.55 (мск).

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1-й тур




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