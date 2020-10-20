Стали известны составы на матч 1-го тура Лиги чемпионов, в котором «Зенит» принимает «Брюгге». Питерский клуб начнет игру с тремя форвардами — Себастьяном Дриусси, Сердаром Азмуном и Артемом Дзюбой.

«Зенит»: Кержаков — Караваев, Ловрен, Ракицкий, Круговой — Барриос, Оздоев, Кузяев — Дриусси, Дзюба, Азмун.

Запасные: Лунев, Васютин, Прохин, Сутормин, Вендел, Ерохин, Мусаев, Шамкин, Мостовой.

«Брюгге»: Хорват, Соболь, Мешель, Рикка, Ритс, Формер, Ванакен, Де Кателаре, Диатта, Деннис.

Запасные: Шинтон, Ламменс, Фуакала, ван дер Бремпт, Баланта, ван ден Кейбас, Ланг, Окереке, Баджи, Баэтен.

Матч начнется в 19.55 (мск).