«Зенит» — «Бенфика»: Дзюба открыл счет
22:21
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба открыл счет в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики» — 1:0.
«Бенфика» неудачно разыграла мяч от ворот. Игроки «Зенита» накрыли соперника прессингом и Магомед Оздоев смог выбить мяч, который отскочил в штрафную, где оказался Дзюба. Нападающий уверенно использовал выход один на один с вратарем.
Оздоев отобрал как царь, а Дзюба реализовал выход. «Зенит» ведет 1:0https://t.co/QEyTazCr7v#ЗенитБенфика pic.twitter.com/mJvpqxzKK0— Матч ТВ (@MatchTV) October 2, 2019
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