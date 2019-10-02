Нападающий «Зенита» Артем Дзюба открыл счет в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики» — 1:0.

«Бенфика» неудачно разыграла мяч от ворот. Игроки «Зенита» накрыли соперника прессингом и Магомед Оздоев смог выбить мяч, который отскочил в штрафную, где оказался Дзюба. Нападающий уверенно использовал выход один на один с вратарем.

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