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«Зенит» — «Бенфика»: Дзюба открыл счет

22:21
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба открыл счет в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики» — 1:0.

«Бенфика» неудачно разыграла мяч от ворот. Игроки «Зенита» накрыли соперника прессингом и Магомед Оздоев смог выбить мяч, который отскочил в штрафную, где оказался Дзюба. Нападающий уверенно использовал выход один на один с вратарем.

Зенит — Бенфика

Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур




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