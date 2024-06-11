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Глушенков, Глебов, Йович, Гуарирапа и Зайнутдинов — в «Зените»? Такая закупка ожидаема

«Зенит» вступил в переговоры по трансферам Глушенкова и Глебова
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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Максим Глушенков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Кажется, чемпионская интрига прибита уже в межсезонье.

Все только отошли от ураганной концовки сезона-2023/24, а «Зенит» уже взрывает трансферный рынок.

По данным колумниста «СЭ» Максима Никитина, клуб ведет переговоры о подписании Максима Глушенкова из «Локомотива» (в этом случае в обратном направлении отправится Иван Сергеев) и Даниила Глебова из «Ростова». Вдобавок к Луке Йовичу, Бахтиеру Зайнутдинову и Саулю Гуарирапе.

Такая закупка максимально ожидаема.

Максим Глушенков. Лучший в России и один из лучших в мире. Глушенков — царь ассистов!

Стоило команде впервые уйти на зимнюю паузу на втором месте, Сергею Семаку тут же привезли Педро, Артура, Нино и Ахметова.

Нервный финиш сезона? Нет проблем — под сезон столетия обновляем еще полсостава.

Все это выглядит примерно как переход Мбаппе в «Реал», который и без Килиана выносит всех вперед ногами. Но по факту — как же грамотно сработано:

• «Локомотиву» нужны деньги, а у их главного актива есть лазейка в виде отступных в 6 миллионов евро — грех не воспользоваться. К тому же такая сделка — еще и шанс отдать закисшего Сергеева, который разгрузит платеж по Глушенкову и освободит место для Гуарирапы.

Сауль Гуарирапа.
Фото ФК «Сочи»

• Даниила Глебова давно пора забирать у «Ростова» — и для меня шок не в том, что за ним пришел «Зенит», а факт, почему это никто не сделал раньше. Попытка Питера — логичный шаг, учитывая вероятный потенциальный отъезд Барриоса или Вендела.

• У Луки Йовича спад в карьере и истекает контракт с «Миланом». Зимой писали, что на него выходил «Локомотив», но с тех пор все затихло. А летом, кажется, его перехватит «Зенит». Классика!

• Бахтиер Зайнутдинов со следующего сезона становится легионером в Турции, и «Бешикташу» выгоднее его продать. Причем за те же деньги, что и при покупке — 4,5 миллиона евро. Опять же, что мешало конкурентам сработать на опережение?

Бактиер Зайнутдинов, Матвей Сафонов, Артем Дзюба. Трансферы РПЛ: «Локо» нашел замену Дзюбе, «Зениту» нужен форвард «Милана»

Чемпионства выигрываются не только на поле, но и такими ходами. После весеннего завала было очевидно: чтобы взбодриться в год столетия, «Зениту» нужно либо менять половину состава, либо — тренерский штаб.

Семака продлили, а теперь на очереди мощные трансферы. Которые, кажется, прикончат чемпионскую интригу за 1,5 месяца до старта сезона.

Бактиер Зайнутдинов
Данил Глебов
Иван Сергеев
Лука Йович
Футбол
ФК Бешикташ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК Милан
ФК Ростов
Максим Глушенков
Сауль Гуарирапа
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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