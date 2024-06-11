Глушенков, Глебов, Йович, Гуарирапа и Зайнутдинов — в «Зените»? Такая закупка ожидаема
Все только отошли от ураганной концовки сезона-2023/24, а «Зенит» уже взрывает трансферный рынок.
По данным колумниста «СЭ» Максима Никитина, клуб ведет переговоры о подписании Максима Глушенкова из «Локомотива» (в этом случае в обратном направлении отправится Иван Сергеев) и Даниила Глебова из «Ростова». Вдобавок к Луке Йовичу, Бахтиеру Зайнутдинову и Саулю Гуарирапе.
Такая закупка максимально ожидаема.
Стоило команде впервые уйти на зимнюю паузу на втором месте, Сергею Семаку тут же привезли Педро, Артура, Нино и Ахметова.
Нервный финиш сезона? Нет проблем — под сезон столетия обновляем еще полсостава.
Все это выглядит примерно как переход Мбаппе в «Реал», который и без Килиана выносит всех вперед ногами. Но по факту — как же грамотно сработано:
• «Локомотиву» нужны деньги, а у их главного актива есть лазейка в виде отступных в 6 миллионов евро — грех не воспользоваться. К тому же такая сделка — еще и шанс отдать закисшего Сергеева, который разгрузит платеж по Глушенкову и освободит место для Гуарирапы.
• Даниила Глебова давно пора забирать у «Ростова» — и для меня шок не в том, что за ним пришел «Зенит», а факт, почему это никто не сделал раньше. Попытка Питера — логичный шаг, учитывая вероятный потенциальный отъезд Барриоса или Вендела.
• У Луки Йовича спад в карьере и истекает контракт с «Миланом». Зимой писали, что на него выходил «Локомотив», но с тех пор все затихло. А летом, кажется, его перехватит «Зенит». Классика!
• Бахтиер Зайнутдинов со следующего сезона становится легионером в Турции, и «Бешикташу» выгоднее его продать. Причем за те же деньги, что и при покупке — 4,5 миллиона евро. Опять же, что мешало конкурентам сработать на опережение?
Чемпионства выигрываются не только на поле, но и такими ходами. После весеннего завала было очевидно: чтобы взбодриться в год столетия, «Зениту» нужно либо менять половину состава, либо — тренерский штаб.
Семака продлили, а теперь на очереди мощные трансферы. Которые, кажется, прикончат чемпионскую интригу за 1,5 месяца до старта сезона.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|17
|6
|7
|52-27
|57
|
2
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|45-29
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
|
5
|Спартак
|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
|
6
|ЦСКА
|30
|12
|12
|6
|56-40
|48
|
7
|Ростов
|30
|12
|7
|11
|43-46
|43
|
8
|Рубин
|30
|11
|9
|10
|31-38
|42
|
9
|Кр. Советов
|30
|11
|8
|11
|46-44
|41
|
10
|Ахмат
|30
|10
|5
|15
|33-45
|35
|
11
|Факел
|30
|7
|11
|12
|22-31
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4