Защитник «Шерифа» Кристиану — лучший ассистент Лиги чемпионов
28 сентября 2021, 23:15
Лучшим ассистентом Лиги чемпионов на данный момент является защитник «Шерифа» Кристиану.
В активе бразильца три результативные передачи. Он делал ассист во всех трех голах своей команды в текущей ЛЧ. Сегодня он сделал результативный пас на Джасура Яхшибоева в матче с «Реалом». Также он дважды ассистировал партнерам в матче с «Шахтером».
По ходу второго тайма «Шериф» обыгрывает «Реал» со счетом 1:0.
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