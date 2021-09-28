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Защитник «Шерифа» Кристиану — лучший ассистент Лиги чемпионов

28 сентября 2021, 23:15
Кристиану. Фото Twitter
Кристиану. Фото Twitter
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Лучшим ассистентом Лиги чемпионов на данный момент является защитник «Шерифа» Кристиану.

В активе бразильца три результативные передачи. Он делал ассист во всех трех голах своей команды в текущей ЛЧ. Сегодня он сделал результативный пас на Джасура Яхшибоева в матче с «Реалом». Также он дважды ассистировал партнерам в матче с «Шахтером».

По ходу второго тайма «Шериф» обыгрывает «Реал» со счетом 1:0.

Реал — Шериф

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Евгений Петров все материалы автора

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