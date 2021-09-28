Сергей Карасев не стал преклонять колено перед началом матча «Порту» — «Ливерпуль»
23:00
Российский арбитр Сергей Карасев не стал вставать на одно колено перед началом матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Порту» — «Ливерпуль».
При этом все футболисты на поле преклонили колено в поддержку акции Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны»).
Вместе с Карасевым на матче работают ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Максим Гаврилин (Владимир). Резервный арбитр — Владимир Москалев (Воронеж).
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