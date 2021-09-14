Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Защитник «Шахтера» Марлон: «Мои кумиры — Серхио Рамос и Тиагу Силва»

19:39
Теги:

Защитник донецкого «Шахтера» Марлон поделился ожиданиями от матча с «Шерифом» в Лиге чемпионов и рассказал о своих кумирах.

«Не хватает слов, чтобы описать, насколько большие эмоции, чувства — выступать в таком важном турнире, как Лига чемпионов, — цитирует бывшего игрока «Сассуоло» Tribuna.com. — Эмоции переполняют.

Агрессивности и интенсивности я, возможно, научился, когда работал с Роберто Де Дзерби. Возможно, тогда мой футбол стал более интенсивным, и я стал демонстрировать ту игру, которую вы видите.

Я похож на Серхио Рамоса? Спасибо за сравнение, но мне еще до него далеко. Мои кумиры — Серхио Рамос и Тиагу Силва".

Матч «Шериф» — «Шахтер» состоится 15 сентября. Начало в 19.45 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://ua.tribuna.com/football/1101200970-marlon-moi-kumiry-serxio-ramos-i-tiago-silva.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Польша — Россия: где смотреть матч плей-офф ЧЕ по волейболу
Задержанный после побега из изолятора Мавриди провел ночь в здании СК
Почему неприятности преследуют актрису Анастасию Макееву
Киев напомнил Европе о возможности перекрыть поставки газа
«Готовься — в следующей игре тоже встанешь в ворота». 25 лет знаменитому сейву Тихонова
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 1-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Челси» — «Зенит» и другие игры