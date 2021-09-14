Защитник «Шахтера» Марлон: «Мои кумиры — Серхио Рамос и Тиагу Силва»
Защитник донецкого «Шахтера» Марлон поделился ожиданиями от матча с «Шерифом» в Лиге чемпионов и рассказал о своих кумирах.
«Не хватает слов, чтобы описать, насколько большие эмоции, чувства — выступать в таком важном турнире, как Лига чемпионов, — цитирует бывшего игрока «Сассуоло» Tribuna.com. — Эмоции переполняют.
Агрессивности и интенсивности я, возможно, научился, когда работал с Роберто Де Дзерби. Возможно, тогда мой футбол стал более интенсивным, и я стал демонстрировать ту игру, которую вы видите.
Я похож на Серхио Рамоса? Спасибо за сравнение, но мне еще до него далеко. Мои кумиры — Серхио Рамос и Тиагу Силва".
Матч «Шериф» — «Шахтер» состоится 15 сентября. Начало в 19.45 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://ua.tribuna.com/football/1101200970-marlon-moi-kumiry-serxio-ramos-i-tiago-silva.html
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