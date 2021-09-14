Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Криштиану Роналду повторит рекорд Касильяса по количеству матчей в Лиге чемпионов

19:06
Теги:

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналуд попал в стартовый состав команды на матча группового этапа Лиги чемпионов против «Янг Бойз».

Для 36-летнего португальца это будет 177-й матч в главном клубном европейском турнире. По этому показателю он сравняется с рекордсменом турнира, бывшим вратарем «Реала» Икером Касильясом.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Чехия обыграла Францию и вышла в 1/4 финала чемпионата Европы по волейболу
Почему неприятности преследуют актрису Анастасию Макееву
17-летняя школьница покончила с собой в прямом эфире
Экстрасенса Дардо Кусто нашли мертвым в московском хостеле
«Готовься — в следующей игре тоже встанешь в ворота». 25 лет знаменитому сейву Тихонова
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 1-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Челси» — «Зенит» и другие игры