Криштиану Роналду повторит рекорд Касильяса по количеству матчей в Лиге чемпионов
19:06
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналуд попал в стартовый состав команды на матча группового этапа Лиги чемпионов против «Янг Бойз».
Для 36-летнего португальца это будет 177-й матч в главном клубном европейском турнире. По этому показателю он сравняется с рекордсменом турнира, бывшим вратарем «Реала» Икером Касильясом.
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