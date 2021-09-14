Криштиану Роналду повторит рекорд Касильяса по количеству матчей в Лиге чемпионов

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналуд попал в стартовый состав команды на матча группового этапа Лиги чемпионов против «Янг Бойз».

Для 36-летнего португальца это будет 177-й матч в главном клубном европейском турнире. По этому показателю он сравняется с рекордсменом турнира, бывшим вратарем «Реала» Икером Касильясом.