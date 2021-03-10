Капелло раскритиковал игру Роналду в матче с «Порту»

Бывший главный тренер «Ювентуса» и сборной России Фабио Капелло прокомментировал невыход туринцев в четвертьфинал Лиги чемпионов после матчей с «Порту» (1:2, 3:2).

« Некоторые голы нельзя пропускать. Пенальти был подарком. Слишком наивная игра со стороны Демирала, это серьезная ошибка. Но худшее случилось, когда Криштиану Роналду прыгает в стенке и отворачивается. Тот, кто находится в стенке, не может бояться удара. Это непростительная ошибка, которой нет оправдания», — приводит слова Капелло Sky Sports Italia.