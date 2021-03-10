Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Капелло раскритиковал игру Роналду в матче с «Порту»

15:30
Теги:

Бывший главный тренер «Ювентуса» и сборной России Фабио Капелло прокомментировал невыход туринцев в четвертьфинал Лиги чемпионов после матчей с «Порту» (1:2, 3:2).

«Некоторые голы нельзя пропускать. Пенальти был подарком. Слишком наивная игра со стороны Демирала, это серьезная ошибка. Но худшее случилось, когда Криштиану Роналду прыгает в стенке и отворачивается. Тот, кто находится в стенке, не может бояться удара. Это непростительная ошибка, которой нет оправдания», — приводит слова Капелло Sky Sports Italia.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир