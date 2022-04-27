Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш высказался после матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Реала» (4:3).

«Чем лучше результат, тем лучше для нас. Но каким бы ни был результат сегодня, противостояние не может завершиться сегодня, поскольку ответная игра пройдет в Мадриде. И «Реал» там очень силен. Мы знаем, какое трудное испытание нас ждет. Мы пропустили три мяча, что не слишком хорошо, но я считаю, что команда сыграла неплохо с учетом всех наших потерь.

Мы не испытываем разочарования. Знаем, против кого играем, и «Реал» знает, с кем он сражается. Нас ждет матч, в котором может случиться что угодно, поэтому нам нужно как следует подготовиться к этой игре, сохранять концентрацию и бороться каждую секунду», — цитирует Диаша пресс-служба УЕФА.

Ответный матч состоится 4 мая в Мадриде. Начало — в 22.00 мск.