Винисиус Жуниор объяснил, почему «Реал» проиграл «Манчестер Сити»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов — 3:4. Бразилец уверен, что в ответной игре команде помогут болельщики.

«Мы играли против великолепной команды с отличным тренером — играть здесь всегда непросто. Нужно сохранять спокойствие перед ответным матчем, работать и смотреть, что мы можем улучшить для общей победы. Прибавлять нужно во всем понемногу — особенно в начале матча. Мы не рады поражению, но на «Бернабеу» нам здорово помогают болельщики, и следующий матч не станет исключением», — цитирует пресс-служба УЕФА Винисуса.

Ответный матч состоится 4 мая в Мадриде. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.