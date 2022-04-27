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Винисиус Жуниор объяснил, почему «Реал» проиграл «Манчестер Сити»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов — 3:4. Бразилец уверен, что в ответной игре команде помогут болельщики.

«Мы играли против великолепной команды с отличным тренером — играть здесь всегда непросто. Нужно сохранять спокойствие перед ответным матчем, работать и смотреть, что мы можем улучшить для общей победы. Прибавлять нужно во всем понемногу — особенно в начале матча. Мы не рады поражению, но на «Бернабеу» нам здорово помогают болельщики, и следующий матч не станет исключением», — цитирует пресс-служба УЕФА Винисуса.

Ответный матч состоится 4 мая в Мадриде. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2034662--man-city-vs-real-madrid/
Винисиус Жуниор
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ФК Реал
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