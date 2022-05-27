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Александер-Арнольд — о дуэли против Винисиуса в финале ЛЧ: «Он выдающийся игрок, что и доказал в этом году»

Александер-Арнольд поделился впечатлениями от предстоящей дуэли против Винисиуса
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Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд поделился впечатлениями от предстоящей дуэли против нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора в финале Лиги чемпионов.

«Винисиус выдающийся игрок, что он и показал в этом сезон: с его голами, передачами и угрозами воротам соперника. За ним интересно наблюдать. Но завтра нам предстоит своя работа. Индивидуальные сражения будут частью игры, но в конечном счете футбол — это командная игра», — цитирует Александера-Арнольда пресс-служба мерсисайдского клуба.

Финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» пройдет 28 мая во Франции на стадионе «Стад де Франс». Начало — в 22.00 (мск).

Винисиус Жуниор
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
ФК Реал
Трент Александр-Арнолд
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