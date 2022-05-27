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«Ливерпуль» — «Реал»: время начала и где смотреть прямую трансляцию финала Лиги чемпионов

Прямая видеотрансляция финала ЛЧ «Ливерпуль» — «Реал» начнется в 22.00 28 мая
Читать «СЭ» в
«Стад де Франс».
Фото Reuters

28 мая в Париже на стадионе «Стад де Франс» «Ливерпуль» сыграет с «Реалом» в финале Лиги чемпионов. Матч начнется в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию игры «Ливерпуль» — «Реал». Видеотрансляция будет доступна на matchtv.ru и начнется в 21.40.

На церемонии открытия ЛЧ выступит американская певица кубинского происхождения Камила Кабейо.

В полуфинале Лиги чемпионов-2021/22 мадридцы победили «Манчестер Сити» (6:5 — общий счет), а «Ливерпуль» прошел «Вильярреал» (5:2 — общий счет).

Лига чемпионов. Финал
28 мая, 22:00. Stade de France (Сен-Дени)
Ливерпуль
Реал
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ФК Ливерпуль
ФК Реал
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