28 мая в Париже на стадионе «Стад де Франс» «Ливерпуль» сыграет с «Реалом» в финале Лиги чемпионов. Матч начнется в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию игры «Ливерпуль» — «Реал». Видеотрансляция будет доступна на matchtv.ru и начнется в 21.40.

На церемонии открытия ЛЧ выступит американская певица кубинского происхождения Камила Кабейо.

В полуфинале Лиги чемпионов-2021/22 мадридцы победили «Манчестер Сити» (6:5 — общий счет), а «Ливерпуль» прошел «Вильярреал» (5:2 — общий счет).