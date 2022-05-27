Клопп: «С Фабиньо все в порядке. Тьяго тренировался в общей группе»
Клопп рассказал о состоянии полузащитников Фабиньо и Тьяго
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прояснил ситуацию с травмированными полузащитниками Фабиньо и Тьяго Алькантарой перед финалом Лиги чемпионов против «Реала».
28-летний бразилец из-за травмы пропустил последние три матча команды. А 31-летний испанец из-за повреждения был заменен в перерыве матча 38-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (3:1).
«Для обоих ситуация выглядит хорошо. С Фабиньо все в порядке. Он тренировался в нормальном режиме. Тьяго вчера тренировался в общем группе, как и сегодня. А дальше мы за ним понаблюдаем», — цитирует Клоппа пресс-служба мерсисайдцев.
Финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» пройдет 28 мая во Франции на стадионе «Стад де Франс». Начало — в 22.00 (мск).
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