Клопп: «С Фабиньо все в порядке. Тьяго тренировался в общей группе»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прояснил ситуацию с травмированными полузащитниками Фабиньо и Тьяго Алькантарой перед финалом Лиги чемпионов против «Реала».

28-летний бразилец из-за травмы пропустил последние три матча команды. А 31-летний испанец из-за повреждения был заменен в перерыве матча 38-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (3:1).

«Для обоих ситуация выглядит хорошо. С Фабиньо все в порядке. Он тренировался в нормальном режиме. Тьяго вчера тренировался в общем группе, как и сегодня. А дальше мы за ним понаблюдаем», — цитирует Клоппа пресс-служба мерсисайдцев.

Финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» пройдет 28 мая во Франции на стадионе «Стад де Франс». Начало — в 22.00 (мск).