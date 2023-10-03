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«Реал Сосьедад» на выезде обыграл «Зальцбург», Захарян провел всю игру на скамейке

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Зальцбург» — «Реал Сосьедад».
Фото AFP

«Реал Сосьедад» в гостях одержал победу над «Зальцбургом» во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов — 2:0.

Счет на 7-й минуте открыл Микель Ойярсабаль. На 27-й минуте преимущество баскского клуба увеличил Браис Мендес.

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян провел всю игру на скамейке запасных.

«Реал Сосьедад» с 4 очками возглавил группу D. «Зальцбург» с 3 баллами идет на второй строчке. В другом матче этой группы «Интер» встретится с «Бенфикой». Встреча стартует в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Группа D
03 окт, 19:45. Red Bull Arena (Wals-Siezenheim) (Зальцбург)
Зальцбург
0:2
Реал Сосьедад

Арсен Захарян
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал Сосьедад
ФК Ред Булл Зальцбург
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