«Реал Сосьедад» на выезде обыграл «Зальцбург», Захарян провел всю игру на скамейке

«Реал Сосьедад» в гостях одержал победу над «Зальцбургом» во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов — 2:0.

Счет на 7-й минуте открыл Микель Ойярсабаль. На 27-й минуте преимущество баскского клуба увеличил Браис Мендес.

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян провел всю игру на скамейке запасных.

«Реал Сосьедад» с 4 очками возглавил группу D. «Зальцбург» с 3 баллами идет на второй строчке. В другом матче этой группы «Интер» встретится с «Бенфикой». Встреча стартует в 22.00 по московскому времени.