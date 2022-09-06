«Милан» и «Зальцбург» сыграли вничью в первом туре Лиги чемпионов

«Зальцбург» и «Милан» сыграли вничью в матче первого тура группы Е Лиги чемпионов — 1:1.

Голом в составе австрийской команды отметился Ноа Окафор. За итальянскую команду забил Алексис Салемакерс.

По итогам 1-го тура группу Е возглавляет загребское «Динамо» (3 очка), «Милан» — второй (1 очко), «Зальцбург» — третий (1 очко), «Челси» — четвертый (0 очков).

В следующем туре «Милан» 14 сентября сыграет с загребским «Динамо», а «Зальцбург» в этот же день с «Челси».