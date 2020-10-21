Сегодня, 21 октября, «Локомотив» в Австрии проведет матч первого тура группового турнира Лиги чемпионов с «Зальцбургом». Игра начнется в 19.55 (мск).

В своей группе A железнодорожники также сыграют с «Атлетико» и «Баварией».

Следить за матчем «Зальцбург» — «Локомотив» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте канала «Матч ТВ».

Видеотрансляция матча «Зальцбург» — «Локомотив»