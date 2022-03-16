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«Ювентус» — «Вильярреал»: где смотреть прямую трансляцию матча Лиги чемпионов

Прямая трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» — «Вильярреал» 16 марта
Сергей Баюшкин
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Футболисты «Ювентуса».
Фото Reuters

16 марта в Турине (Италия) «Ювентус» проведет второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Вильярреала». Встреча пройдет на стадионе «Альянц Арена» и начнется в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет на своем сайте онлайн-трансляцию игры «Ювентус» — «Вильярреал». Видеотрансляцию матча в прямом эфире покажут на matchtv.ru. Она начнется в 22.45.

Первая игра между «Ювентусом» и «Вильярреалом» прошла 22 февраля в Испании и завершилась со счетом 1:1.

12 марта итальянская команда обыграла «Сампдорию» (3:1) в 29-м туре серии А, «Вильярреал» победил «Сельту» (1:0).

Лига чемпионов. 1/8 финала
16 мар, 23:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
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