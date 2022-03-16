16 марта в Турине (Италия) «Ювентус» проведет второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Вильярреала». Встреча пройдет на стадионе «Альянц Арена» и начнется в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет на своем сайте онлайн-трансляцию игры «Ювентус» — «Вильярреал». Видеотрансляцию матча в прямом эфире покажут на matchtv.ru. Она начнется в 22.45.

Первая игра между «Ювентусом» и «Вильярреалом» прошла 22 февраля в Испании и завершилась со счетом 1:1.

12 марта итальянская команда обыграла «Сампдорию» (3:1) в 29-м туре серии А, «Вильярреал» победил «Сельту» (1:0).