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Футболист «Атлетико» Эррера показал искалеченные ноги после матча с «Манчестер Юнайтед»

Александр Бобров
Шеф-редактор
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15 марта. Мадрид. «Атлетико» — «МЮ» — 1:0. Эктор Эррера (слева) и Фред.
Фото Reuters
Ноги Эктора Эрреры после ответной игры Лиги чемпионов с «МЮ» (1:0).
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Полузащитник «Атлетико» Эктор Эррера показал свои ноги после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (1:0).

31-летний мексиканский футболист закончил матч с многочисленными ссадинами и царапинами на обеих ногах.

В ответной игре против «манкунианцев» Эррера отыграл все 90 минут. По данным портала Whoscored, за это время хавбек совершил 2 перехвата.

Ноги Эктора Эрреры после ответной игры Лиги чемпионов с «МЮ» (1:0).
Ноги Эктора Эрреры после ответной игры Лиги чемпионов с «МЮ» (1:0).
Лига чемпионов. 1/8 финала
15 мар, 23:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
0:1
Атлетико
Голы
Лоди, 41 (0:1)
Манчестер Юнайтед
де Хеа Магуайр (Мата, 84) Варан Далот Алекс Теллес Фред (Кавани, 76) Бруну Фернандеш (Погба, 68) Мактоминай (Матич, 68) Криштиану Роналду Санчо Эланга (Рэшфорд, 67)
Атлетико
Облак Хименес Лоди Савич Мандава де Пауль Коке (Кондогбья, 80) Льоренте Эррера Жоау Феликс (Фелипе, 90) Гризманн (Корреа, 90+3)
Предупреждения
Матич 81’, Далот 87’  -  де Пауль 43’, Эррера 81’
Судьи
Винчич (Словения)
Эктор Эррера
Футбол
ФК Атлетико
ФК Манчестер Юнайтед
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