Футболист «Атлетико» Эррера показал искалеченные ноги после матча с «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Атлетико» Эктор Эррера показал свои ноги после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (1:0).

31-летний мексиканский футболист закончил матч с многочисленными ссадинами и царапинами на обеих ногах.

В ответной игре против «манкунианцев» Эррера отыграл все 90 минут. По данным портала Whoscored, за это время хавбек совершил 2 перехвата.