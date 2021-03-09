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«Ювентус» — «Порту»: составы команд

22:01
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Тренерские штабы «Ювентуса» и «Порту» огласили стартовые составы на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 9 марта, в Турине. Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.

Первая игра команд закончилась победой португальского клуба — 2:1.

«Ювентус»: Щенсны, Куадрадо, Бонуччи, Демирал, Алекс Сандро, Кьеза, Рабьо, Артур, Рэмзи, Мората, Роналду.

«Порту»: Маркесин, Манафа, Пепе, Мбемба, Занузи, Сержиу Оливейра, Урибе, Отавио, Корона, Марега, Тареми.

Ювентус — Порту

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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