Черышев: «Если «Реал» заиграется в атаке, то на контратаках «Боруссия» сможет легко его удивить»

Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Реалом».

«Как и у всех команд, у «Реала» есть свои минусы, но очень маленькие. «Боруссия» может за них зацепиться. Какие минусы? Если «Реал» заиграется в атаке, то на контратаках дортмундцы смогут легко их удивить. В финале Лиги чемпионов для меня очевидный фаворит — «Реал». У меня принцип: болеть за те команды, в которых работал. В таких ответственных матчах крупного счета не бывает. Все равно при всех вариантах есть игровая дисциплина. Безусловно, осторожность будет присутствовать. Не думаю, что будет разгромный счет», — сказал Черышев ODDS.ru

Матч между «Боруссией» и «Реалом» состоится 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало — в 22.00 мск. Игру рассудит бригада арбитров во главе со Славко Винчичем из Словении.