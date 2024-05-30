Гендиректор «Боруссии» Ватцке рассказал, как дортмундцы могут обыграть «Реал» в финале Лиги чемпионов

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

«Реал» — безусловный фаворит, но именно это мы и любим. Вспомните, что недавно произошло в Дублине. Я уверен, что «Байер» выиграл бы восемь из десяти матчей против «Аталанты», но «Аталанта» играла так, будто это их последняя игра. Вот что необходимо для победы.

То, что мы признаем «Реал» фаворитом, не стратегия, а исторический факт. Стоит помнить, что они никогда не проигрывали в финале Лиги чемпионов. Но все когда-нибудь бывает первый раз», — приводит слова Ватцке AS.

Матч между «Боруссией» и «Реалом» состоится 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало — в 22.00 мск. Игру рассудит бригада арбитров во главе со Славко Винчичем из Словении.

«Реал» не проигрывает в финалах Лиги чемпионов на протяжении восьми игр кряду.