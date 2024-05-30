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Карвахаль: «Реал» внушает соперникам страх и ужас, когда звучит гимн Лиги чемпионов»

Алина Савинова
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Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль рассказал, что для мадридской команды значит Лига чемпионов.

«Реал» выигрывал турнир рекордные 14 раз за историю. Последний раз сливочные становились победителями Лиги чемпионов в 2022 году.

«Лига чемпионов многое значит для «Реала», для наших болельщиков и для того, что представляет собой наш клуб. Когда звучит гимн [Лиги чемпионов], мы внушаем соперникам страх и ужас. Я не знаю, как это объяснить, но мы всегда боремся. В Лиге чемпионов мы очень сосредоточены и преображаемся, надевая эту футболку на матчи», — приводит Marca слова Карвахаля.

В финале Лиги чемпионов-2023/24 «Реал сыграет против дортмундской «Боруссии». Игра пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Победитель получит право принять участие в матче за Суперкубок УЕФА-2024, а также гарантирует себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов следующего сезона.

Источник: https://www.marca.com/futbol/real-madrid/2024/05/30/665872f0268e3e6e638b456d.html
Даниэль Карвахаль
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
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