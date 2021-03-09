«Боруссия» Дортмунд — «Севилья»: составы команд
21:56
Стали известны составы дортмундской «Боруссии» и «Севильи» на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Боруссия»: Хильц, Морей, Эмре Джан, Хуммельс, Шульц, Дахуд, Дилэйни, Беллингем, Т. Азар, Холанн, Ройс.
Запасные — Бюрки, Дрляча, Загаду, Мукоко, Брандт, Рейниер, Менье, Пищек, Тиггес, Пасслак, Кнауфф, Рашль.
«Севилья»: Буну, Хесус Навас, Кунде, Диегу Карлос, Акунья, Хордан, Фернанду Режес, Оскар Родригес, Эн-Несири, Сусо.
Запасные — Вацлик, Пастор, Серхи Гомес, Рекик, Гудель, Люк де Йонг, Ракитич, Эль-Хаддади, Эскюдеро, Оливер Торрес, Иван Ромеро, Алехандро Гомес.
Игра начнется в 23.00 по московскому времени.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала
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