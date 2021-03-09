Стали известны составы дортмундской «Боруссии» и «Севильи» на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Боруссия»: Хильц, Морей, Эмре Джан, Хуммельс, Шульц, Дахуд, Дилэйни, Беллингем, Т. Азар, Холанн, Ройс.

Запасные — Бюрки, Дрляча, Загаду, Мукоко, Брандт, Рейниер, Менье, Пищек, Тиггес, Пасслак, Кнауфф, Рашль.

«Севилья»: Буну, Хесус Навас, Кунде, Диегу Карлос, Акунья, Хордан, Фернанду Режес, Оскар Родригес, Эн-Несири, Сусо.

Запасные — Вацлик, Пастор, Серхи Гомес, Рекик, Гудель, Люк де Йонг, Ракитич, Эль-Хаддади, Эскюдеро, Оливер Торрес, Иван Ромеро, Алехандро Гомес.

Игра начнется в 23.00 по московскому времени.