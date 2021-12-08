Стали известны стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Мальме».

«Ювентус»: Перин, Ругани, Бонуччи, де Винтер, Бернардески, Бентанкур, Артур, Рабьо, Алекс Сандру, Дибала, Кин.

«Мальме»: Диавара, Мойсандер, Ахмедходжич, Нильссен, Ульссон, Бергет, Кристиансен, Инносент, Ракип, Бирманчевич, Чолак.

Матч «Ювентус» — «Мальме» начнется в 20.45 по московскому времени.