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«Ювентус» — «Мальме»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

19:48
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Стали известны стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Мальме».

«Ювентус»: Перин, Ругани, Бонуччи, де Винтер, Бернардески, Бентанкур, Артур, Рабьо, Алекс Сандру, Дибала, Кин.

«Мальме»: Диавара, Мойсандер, Ахмедходжич, Нильссен, Ульссон, Бергет, Кристиансен, Инносент, Ракип, Бирманчевич, Чолак.

Матч «Ювентус» — «Мальме» начнется в 20.45 по московскому времени.

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Евгений Петров все материалы автора

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