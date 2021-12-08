Лапорта: «Уверен, что «Барселона» пройдет в плей-офф Лиги чемпионов»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился мнением о предстоящей игре команды в групповом этапе Лиги чемпионов против «Баварии».

«Я уверен, что мы пройдем дальше, в плей-офф ЛЧ. Страха нет. Мы рискуем всем и испытываем уважение, но не страх. С нетерпением ждем момента, когда начнется матч.

Прошу болельщиков гордиться принадлежностью к «Барселоне», ведь впереди нас ждет прекрасный этап. Фанаты знают, что на это потребуется время, но мы всегда будем хотеть осчастливить болельщиков, несмотря на трудности, с которыми сталкиваемся", — приводит слова Лапорты Diario Sport.

Заключительный матч группового этапа ЛЧ между «Баварией» и «Барселоной» пройдет сегодня, 8 декабря. Начало — в 23.00 по московскому времени.

Каталонский клуб еще не гарантировал себе выход в плей-офф турнира и может пройти только, если выиграет «Баварию».