Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Лапорта: «Уверен, что «Барселона» пройдет в плей-офф Лиги чемпионов»

19:30
Теги:

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился мнением о предстоящей игре команды в групповом этапе Лиги чемпионов против «Баварии».

«Я уверен, что мы пройдем дальше, в плей-офф ЛЧ. Страха нет. Мы рискуем всем и испытываем уважение, но не страх. С нетерпением ждем момента, когда начнется матч.

Прошу болельщиков гордиться принадлежностью к «Барселоне», ведь впереди нас ждет прекрасный этап. Фанаты знают, что на это потребуется время, но мы всегда будем хотеть осчастливить болельщиков, несмотря на трудности, с которыми сталкиваемся", — приводит слова Лапорты Diario Sport.

Заключительный матч группового этапа ЛЧ между «Баварией» и «Барселоной» пройдет сегодня, 8 декабря. Начало — в 23.00 по московскому времени.

Каталонский клуб еще не гарантировал себе выход в плей-офф турнира и может пройти только, если выиграет «Баварию».

Дополнительная информация:

https://www.sport.es/es/noticias/barca/laporta-confiado-pasaremos-12955912

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Анна Горшкова все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Как похудеть к новому году: принцип действия главных диет
Юрист рассказала о наказании Цимбалюку в случае доказательства вины
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 7 и 8 декабря, 6-й тур, расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Челси», «Бавария» — «Барселона», «Реал» — «Интер» и другие игры, новости и обзоры