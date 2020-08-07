«Ювентус» — «Лион»: видеотрансляция матча Лиги чемпионов
12:00
«Ювентус» дома сыграет с «Лионом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало игры — в 22.00 (мск).
Первая встреча завершилась со счетом 0:1 в пользу французской команды
Следить за матчем «Ювентус» — «Лион» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции на сайте телеканала «Матч ТВ».
Видеотрансляция матча «Ювентус» — «Лион»
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала
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