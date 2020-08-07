«Ювентус» дома сыграет с «Лионом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало игры — в 22.00 (мск).

Первая встреча завершилась со счетом 0:1 в пользу французской команды

Следить за матчем «Ювентус» — «Лион» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции на сайте телеканала «Матч ТВ».

Видеотрансляция матча «Ювентус» — «Лион»