Юрий Вернидуб: «В первом тайме «Шериф» играл в антифутбол. Так играть нельзя»

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб оценил игру своей команды в матче Лиги чемпионов с «Шахтером» (1:1).

«Игру можно разделить на два тайма, — цитирует специалиста FanDay. — Игра в первой половине встречи в исполнении «Шерифа» — это антифутбол. Так играть нельзя. Второй тайм мы играли достойно: не только прижимались к воротам, а у нас были хорошие атаки. Дожали, забили, сравняли. Я благодарен за это ребятам.

Но еще раз повторюсь, нельзя играть так, как мы играли в первом тайме. Сколько уходит сил и нервов, не передать. Подействовало то, что я сказал ребятам в перерыве. Матчи против «Шахтера» и «Динамо» всегда имеют в моем сердце отдельное место. Всегда горю желанием сыграть с этими командами и выжать по максимуму.

Доволен сегодняшним результатом и тем, что мы набрали семь очков в группе смерти, заслуженно заняли третье место и будем выступать в 1/16 финала Лиги Европы".

«Шахтер» с двумя очками занял последнее место в группе D Лиги чемпионов. У «Шерифа» семь очков и третья позиция.