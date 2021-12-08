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Симоне Индзаги: «Интер» хорошо сыграл в обоих матчах с «Реалом», но дважды уступил»

02:30
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги оценил игру своей команды в матче Лиги чемпионов против «Реала» (2:0).

«Первый тайм вспоминаю с сожалением, так как, на мой взгляд, мы играли очень хорошо, с достоинством, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. — Не удалось, имея множество моментов, повернуть ход встречи в свою пользу, в результате чего ушли на перерыв, уступая в счете.

Понятно, что ждали иного результата, но и этот будет очень полезен для нашего будущего становления. Барелла допустил серьезную ошибку, но он умный парень, понял это и перед всеми извинился. Вопрос об исходе встречи был открыт — после перерыва мы были близки к ответному голу. А когда остались вдесятером против 11, стало тяжелее.

Мы растем: у меня совсем мало претензий к своим футболистам по игре. Мы хорошо отыграли в обеих встречах с «Реалом», однако оба раза уступили. Очевидно, нам нужно нечто большее.

Жеребьевка 1/8 финала? Посмотрим после завтрашних результатов. Очень сильные команды выходят и с первого, и со второго места. Самое важное — в нужный момент подойти к этому раунду в наилучшей форме".

В составе победителей отличились Тони Кроос и Марко Асенсио.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032726--real-madrid-vs-inter/

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Евгений Петров все материалы автора

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