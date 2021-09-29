Себастьен Тилль: «Шериф» провел волшебный матч»

Полузащитник «Шерифа» Себастьен Тилль поделился впечатлениями после матча с «Реалом» (2:1) в Лиге чемпионов. Он забил победный мяч в этой игре.

«Мы сегодня очень рады, — сказал Тилль в интервью пресс-службе УЕФА. — Мы провели волшебный матч. Пришлось тяжело, так как у меня сводило ноги и приходилось очень много бегать. Да, мне удалось забить потрясающий гол.

Мы это отметим, но затем снова сосредоточимся на чемпионате. У нас тяжелая группа. Так что нельзя терять голову. Надо двигаться от матча к матчу и делать все, что в наших силах».

19 октября команда проведет следующий матч в ЛЧ против «Интера». «Шериф» лидирует в своей группе с шестью очками.