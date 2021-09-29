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Себастьен Тилль: «Шериф» провел волшебный матч»

01:54
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Полузащитник «Шерифа» Себастьен Тилль поделился впечатлениями после матча с «Реалом» (2:1) в Лиге чемпионов. Он забил победный мяч в этой игре.

 

«Мы сегодня очень рады, — сказал Тилль в интервью пресс-службе УЕФА. — Мы провели волшебный матч. Пришлось тяжело, так как у меня сводило ноги и приходилось очень много бегать. Да, мне удалось забить потрясающий гол.

Мы это отметим, но затем снова сосредоточимся на чемпионате. У нас тяжелая группа. Так что нельзя терять голову. Надо двигаться от матча к матчу и делать все, что в наших силах».

19 октября команда проведет следующий матч в ЛЧ против «Интера». «Шериф» лидирует в своей группе с шестью очками.

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Евгений Петров все материалы автора

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