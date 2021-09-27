Юрий Вернидуб: «Шериф» понимает силу «Реала», но не боится»

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб поделился ожиданиями от матча с «Реалом» в Лиге чемпионов.

«Мы понимаем силу «Реала», но мы не боимся, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. - Мы хотим достойно показать себя на таком высоком уровне. Это важно для всех нас: тренеров, игроков, всего клуба.

Необходимо надежно сыграть в защите и делать хорошие выходы из обороны в атаку. Нас ожидает большой матч, и мы очень хотим показать свои лучшие качества.

Мы не должны обманывать сами себя. Фаворитами нашей группы являются «Реал» и «Интер». Да и «Шахтер» тоже очень силен. Наша задача — в каждой игре доказывать, что мы достойны группового этапа Лиги чемпионов. Недооценка соперников? Это их проблемы. Для нас важна наша игра».

Матч «Реал» — «Шериф» состоится 28 сентября. Начало в 22.00 по московскому времени.