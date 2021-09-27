Начо: «Шериф» готов к участию в Лиге чемпионов"

Защитник «Реала» Начо поделился ожиданиями от матча с «Шерифом» в Лиге чемпионов.

«На нас одинаковое давление, вне зависимости от того, фавориты мы или нет, — цитирует игрока «Молдавский футбол» 27 сентября. — Мы очень уверены в себе и хотим хорошо провести сезон в Лиге Чемпионов. Никто не сомневается, что «Реал» будет бороться до конца.

«Шериф» — команда, которая готова к участию в Лиге чемпионов. Они обыграли «Шахтер», который в прошлом году доставил нам немало хлопот. «Шериф» приедет на «Сантьяго Бернабеу» очень мотивированным, и мы должны соответствовать этой мотивации«.

Матч «Реал» — «Шериф» состоится 28 сентября. Начало в 22.00 по московскому времени.