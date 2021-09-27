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Симоне Индзаги: «Помню, как забивал «Шахтеру» 21 год назад, с тех пор клуб проделал огромный путь в развитии»

21:36
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от матча с «Шахтером» в Лиге чемпионов.

«Гол «Шахтеру» 21 год назад в составе «Лацио»? Да, конечно, я хорошо помню и тот вечер 21 год назад, и сам матч, — цитирует специалиста официальный сайт донецкого клуба. — Могу подтвердить, что «Шахтер» проделал огромный путь в своем развитии. Команда стала очень сильной, более амбициозной. Я знаю результаты «Шахтера», например, в позапрошлом сезоне, когда он остановился всего за шаг до финала Лиги Европы. И в прошлом году, считаю, этот клуб очень успешно выступил в групповом турнире Лиги чемпионов. Если подытожить сказанное, «Шахтер» за прошедшие годы очень вырос.

Мы встретимся с очень сильным соперником, с хорошо натренированной командой с игроками высокого уровня. Знаем об этом и должны проявить свои лучшие качества, чтобы добиться позитивного результата. И, думаю, мы сыграем хорошо. С «Аталантой» мне понравилось, как футболисты проявили себя. Я смотрел матчи «Шахтера» в квалификации с «Монако», а также Суперкубок с киевским «Динамо». Вижу, как Де Дзерби прививает команде свои идеи. За два с половиной месяца работы с «Шахтером» он уже добился очень многого. Я замечаю, как он адаптирует свои идеи с учетом подбора футболистов, которые сейчас в его распоряжении".

Матч «Шахтер» — «Интер» состоится 28 сентября. Начало в 22.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://shakhtar.com/ru-ru/news/2021/september/27_news/27_simone-inzaghi/

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Евгений Петров все материалы автора

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