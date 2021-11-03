Юрген Клопп: «Я не собираюсь жать руку Симеоне»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сказал, что не будет жать руку тренеру «Атлетико» Диего Симеоне.

«Я не собираюсь жать ему руку, — приводит BFMtv слова Клоппа. — Если бы я знал, что Симеоне не приветствует этого после игры, я бы даже не пытался. Я просто подошел к нему, протянул руку, а в этом не было никакого смысла. Мы оба были на эмоциях. Теперь я знаю, что он не пожимает руки, хорошо. Тогда мы ударим кулаками перед игрой.

«Ливерпуль» и «Атлетико» сыграют в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Энфилд» в среду, 3 ноября. Начало — в 23.00 по московскому времени.