Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«Аталанта» — «Янг Бойз»: Миранчук остался в запасе

18:39
Стадион «Аталанты» перед матчем. Фото ФК «Аталанта»
Стадион «Аталанты» перед матчем. Фото ФК «Аталанта»
Теги:

Стали известны стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов «Аталанта» — «Янг Бойз». Российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук остался в запасе.

«Аталанта»: Муссо, Толой, Демирал, Джимсити, Дзаппакоста, Де Роон, Фройлер, Гозенс, Малиновский, Пессина, Сапата.

«Янг Бойз»: фон Балльмоос, Хефти, Камара, Лаупер, Гарсия, Эбишер, Мартинс, Сьерро, Элиа, Нгамале, Сибачо.

Матч начнется в 19.45 по московскому времени.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Еще уронишь — убью!» Старт «Ледникового периода», где Милохин уронил Медведеву и плачет Бородина
Проблемы «Реала» шерифа не волнуют! Рабинер — о главной сенсации Лиги чемпионов
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: где смотреть и во сколько начало трансляции
«Я футболист, а не политик, и не хочу заниматься ею. Очень переживаю, следя за тем, что происходит в Украине». Андрею Шевченко — 45!
«У нас есть свой «Королевский клуб»!» Как «Спартак» обыграл «Реал»
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 28 и 29 сентября, 2-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Мальме», «ПСЖ» — «Манчестер Сити» и другие игры