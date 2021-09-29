«Аталанта» — «Янг Бойз»: Миранчук остался в запасе
18:39
Стали известны стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов «Аталанта» — «Янг Бойз». Российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук остался в запасе.
«Аталанта»: Муссо, Толой, Демирал, Джимсити, Дзаппакоста, Де Роон, Фройлер, Гозенс, Малиновский, Пессина, Сапата.
«Янг Бойз»: фон Балльмоос, Хефти, Камара, Лаупер, Гарсия, Эбишер, Мартинс, Сьерро, Элиа, Нгамале, Сибачо.
Матч начнется в 19.45 по московскому времени.
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