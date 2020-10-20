Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, какие задачи стоят перед командой в Лиге чемпионов.

— Болельщики ждут старта «Зенита» в Лиге чемпионов УЕФА с нетерпением. А игроки?

— Мы тоже, конечно. Это самый представительный клубный турнир в Европе, все очень хотят проявить себя, — цитирует Кержакова сайт «Зенита».

— Можно ли сравнить ощущения, когда вы выходите на поле в матче чемпионата страны и Лиги чемпионов УЕФА?

— Они не похожи. Когда слушаешь гимн Лиги чемпионов, мурашки по коже бегут. В этом турнире мы играем намного реже, чем в чемпионате. Соответственно, и волнения чуть побольше.

— В группе Лиги чемпионов вы играли шесть раз. Всегда были мурашки?

— С первым разом ничто не сравнится, конечно. Тогда эмоции были самые яркие.

— Что вы думаете о составе нашей группы сейчас? Есть ли в ней фаворит?

— О фаворитах говорить не хочу, но группа очень серьезная. Не нуждающийся в представлении Дортмунд, «Лацио»... «Брюгге», возможно, котируется чуть ниже, но в Лиге чемпионов все команды выкладываются на двести процентов.

— Когда узнали состав группы, стали изучать манеру игры нападающих будущих соперников?

— Естественно. Я вообще регулярно смотрю обзоры ведущих чемпионатов, так что представляю, чего ждать от какого игрока.

— Если сравнить нынешнюю группу с прошлогодней, какая сильнее?

— Мне кажется, они примерно одинаковые. В прошлом сезоне многие говорили, что наша группа — самая слабая, а потом две команды из нее дошли до полуфинала. Тем этот турнир и прекрасен — здесь все команды играют на пределе возможностей.

— Какие главные выводы вы сделали из прошлогодней лигочемпионской кампании?

— Вывод один: на этот раз из группы надо выходить.