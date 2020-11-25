Лига чемпионов: результаты матчей 24 ноября

Игры 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов во вторник.

Группа F

«Лацио» (Италия) — «Зенит» (Россия) — 3:1 (2:1)

Голы: Иммобиле, 3 (1:0). Пароло, 22 (2:0). Дзюба, 25 (2:1). Иммобиле, 55 — с пенальти (3:1).

«Лацио» (Италия): Рейна, Габаррон (Луис Фелипе, 60), Худт, Ачерби, Лаццари (Фарес, 68), Лукас (Катальди, 68), Луис Альберто, Пароло (Акпа-Акпро, 60), Марушич, Корреа, Иммобиле (Муричи, 81).

«Зенит» (Россия): Кержаков, Кузяев, Ловрен, Ракицкий, Жирков (Азмун, 73), Малком, Дуглас Сантос (Сутормин, 37), Барриос (Дриусси, 59), Ерохин (Шамкин, 74), Мостовой (Мусаев, 59), Дзюба.

Предупреждения: Барриос, 39. Ловрен, 48. Ракицкий, 76. Ачерби, 89.

Судьи: Оливер. Беннетт, Берт (все — Англия).

ВАР: Кавана. Поусон (оба — Англия).

24 ноября. Рим. Стадион Олимпийский.

«Боруссия» Д (Германия) — «Брюгге» (Бельгия) — 3:0 (2:0)

Голы: Холанн, 18 (1:0). Санчо, 45+1 (2:0). Холанн, 60 (3:0).

«Боруссия Д» (Германия): Бюрки, Хуммельс, Менье (Морей, 73), Аканджи, Дилэйни (Эмре Джан, 72), Азар, Рафаэл Геррейру (Пасслак, 80), Санчо, Рейна (Ройс, 81), Беллингем, Холанн (Брандт, 81).

«Брюгге»: Миньоле, Дели, Клинтон Мата, Коссуну, Формер, Баланта (Ритс, 52), Фанакен, Де Кетеларе, Крменчик (Баджи, 66), Диатта (Схрейверс, 74), Ланг (Окереке, 74).

Предупреждение: Ритс, 71.

Судья: Кружляк (Словакия).

24 ноября. Дортмунд. Стадион «Сигнал Идуна Парк».

Группа E

«Краснодар» — «Севилья» — 1:2 (0:1)

Голы: Ракитич, 4 (0:1). Вандерсон Масиэл, 56 (1:1). Эль-Хаддади, 90+5 (1:2).

«Краснодар»: Городов, Смольников, Кайо, Мартынович, Рамирес, Газинский, Олссон (Вилена, 67), Кабелла (Уткин, 85), Сулейманов (Вандерсон Масиэл, 46), Классон (Чернов, 84), Берг (Ари, 67).

«Севилья»: Вацлик, Кунде, Гудель, Диегу Карлос, Эскудеро (Рекик, 60), Фернанду Режес, Оскар Родригес (Хоан Хордан, 53), Ракитич (Оливер Торрес, 61), Эль-Хаддади, Окампос (Идрисси, 72), де Йонг (Эн-Несири, 72).

Предупреждения: Сулейманов, 18. Хоан Хордан, 58.

Судьи: Гвида. Карбоне, Перетти (все — Италия).

ВАР: Ди Белло. Мариани (оба — Италия).

24 ноября. Краснодар. Стадион «Краснодар». 10554 зрителя.

«Ренн» (Франция) — «Челси» (Англия) — 1:2 (0:1)

Голы: Хадсон-Одои, 22 (0:1). Гирасси, 85 (1:1). Жиру, 90+1 (1:2).

«Ренн»: Гомис, Да Силва, Траоре, Ниамси, Трюффер (Мауасса, 86), Н`Зонзи, Буриго, Леа Силики (Дель Кастильо, 63), Камавинга (Гренье, 78), Гирасси (Гбохо, 86), Доку (Ньянг, 86).

«Челси»: Менди, Тиагу Силва, Аспиликуэта, Зума, Чилвелл, Ковачич (Хаверц, 76), Жоржинью, Маунт (Канте, 68), Вернер (Джеймс, 90+2), Абрахам (Жиру, 69), Хадсон-Одои (Зиех, 75).

Предупреждения: Гренье, 87. Буриго, 90+3.

Судья: Кайперс (Голландия).

24 ноября. Ренн. Стадион «Роазон Парк».

Группа G

«Ювентус» (Италия) — «Ференцварош» (Венгрия) — 2:1 (1:1)

Голы: Узуни, 19 (0:1). Криштиану Роналду, 35 (1:1). Мората, 90+2 (2:1).

«Ювентус» (Италия): Щенсны, Данилу, Алекс Сандру, де Лигт, Маккенни (Мората, 62), Бентанкур (Рабьо, 83), Артур (Рэмси, 82), Криштиану Роналду, Куадрадо, Дибала (Кьеза, 62), Бернардески (Кулушевски, 62).

«Ференцварош» (Венгрия): Дибус, Ловренчич (Ботка, 75), Блажич, Двали, Хайстер, Фримпонг, Сомалиа, Шигер (Лайдуни, 75), Зубков (Изаэл, 70), Узуни, Нгуен (Боли, 70).

Предупреждения: Шигер, 67. Данилу, 80. Кьеза, 90+3.

Судья: Зиберт (Германия).

24 ноября. Турин. Стадион «Алльянц».

«Динамо» К (Украина) — «Барселона» (Испания) — 0:4 (0:0)

Голы: Дест, 52 (0:1). Брэйтуэйт, 57 (0:2). Брэйтуэйт, 70 — с пенальти (0:3). Гризманн, 90+2 (0:4).

«Динамо» К (Украина): Бущан, Караваев (Попов, 59), Кендзера, Миколенко, Забарный, Гармаш (Андриевский, 59), Буяльский, де Пена (Супряга, 70), Вербич, Шапаренко (Леднев, 71), Шепелев (Бэлуцэ, 83).

«Барселона»: тер Штеген, Лангле (Жорди Альба, 65), Фирпо, Мингеса, Дест, Пьянич (Пуч, 65), Коутинью (Гризманн, 65), Аленья, Брэйтуэйт, Тринкан (де ла Фуэнте, 83), Педри (Фернандес, 73).

Предупреждения: Пьянич, 16. Попов, 70.

Судья: Юг (Словения).

24 ноября. Киев. Стадион «НСК Олимпийский».

Группа H

«Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Истанбул Башакшехир» (Турция) — 4:1 (3:0)

Голы: Бруну Фернандеш, 7 (1:0). Бруну Фернандеш, 19 (2:0). Рэшфорд, 35 — с пенальти (3:0). Дениз Тюрюч, 75 (3:1). Джеймс, 90+2 (4:1).

«Манчестер Юнайтед» (Англия): де Хеа, Алекс Теллес, Магуайр, Линделеф (Туанзебе, 46), Ван-Биссака (Уильямс, 59), Фред, Бруну Фернандеш (Джеймс, 59), ван де Бек, Кавани, Марсьяль (Матич, 82), Рэшфорд (Гринвуд, 59).

«Истанбул Башакшехир» (Турция): Гюнок, Шкртел (Понк, 87), Епуряну, Рафаэл да Силва, Болинголи-Мбомбо (Хасан Али, 74), Дениз Тюрюч, Беркай Озджан (Жулиану, 74), Ирфан Кахведжи (Махмут Текдемир, 46), Ба, Шадли (Гульбраннсен, 61), Вишча.

Предупреждения: Туанзебе, 55. Шкртел, 78. Махмут Текдемир, 85. Магуайр, 86. Дениз Тюрюч, 89.

Судья: Хацеган (Румыния).

24 ноября. Манчестер. Стадион «Олд Траффорд».

«ПСЖ» (Франция) — «РБ Лейпциг» (Германия) — 1:0 (1:0)

Гол: Неймар, 11 — с пенальти.

«ПСЖ» (Франция): Навас, Флоренци, Маркиньюс, Диалло, Баккер, Эррера (Верратти, 83), Данилу Перейра, Паредес, Ди Мария (Рафинья, 64), Неймар (Сарабия, 90), Мбаппе (Кин, 90).

«РБ Лейпциг» (Германия): Гулачи, Упамекано, Мукьеле (Орбан, 63), Конате, Анхелиньо, Забитцер, Форсберг (Серлот, 74), Нкунку, Ольмо (Клайверт, 64), Айдара, Поульсен.

Предупреждения: Форсберг, 2. Неймар, 40. Паредес, 41. Рафинья, 77. Эррера, 82. Верратти, 84.

Судья: Маккели (Голландия).

24 ноября. Париж. Стадион «Парк де Пренс».