«Счет коварный. Мы не теряем голову». Алиссон — об ответной игре против «Бенфики»

Вратарь «Ливерпуля» Алиссон высказался по поводу ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Бенфики».

«Бенфика» — это сложный соперник, очень хорошая команда. Они показали это в первой игре. Счет- коварный. Если соперники забьют, интрига вернется. Хорошо, что мы забили третий гол в первом матче, это дает нам серьезное преимущество, но мы не теряем голову", — цитирует Алиссона официальный сайт УЕФА.

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Бенфикой» состоится завтра, 13 апреля. Первая игра закончилась со счетом 3:1 в пользу мерсисайдцев.