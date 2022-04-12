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Клопп высказался о ситуации с составом «Ливерпуля» перед ответным матчем с «Бенфикой»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о ситуации с составом перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против «Бенфики».

«Предстоящий матч с «Манчестер Сити» никак не влияет на состав на игру с «Бенфикой», но предыдущая игра с «горожанами» в минувшие выходные повлияла. Нам нужно посмотреть, кто будет готов. У нас суперинтенсивный график.
Насколько мне понятно, ни у кого нет травм, но нам нужно понять, кто в каком состоянии будет перед встречей. Матч с «Бенфикой» — очень важный для нас. В прошлом году мы очень старались, чтобы попасть в Лигу чемпионов, а теперь близки к полуфиналу, что уже здорово», — приводит BBC Sport слова Клоппа.

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Бенфикой» состоится завтра, 13 апреля. Первая игра закончилась со счетом 3:1 в пользу мерсисайдцев.

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Юрген Клопп
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